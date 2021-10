Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsversuch gescheitert-Zeugen gesucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Nachmittag des 19.10.2021 wurde der Mainzer Polizei ein versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dumontstraße gemeldet. Der oder die unbekannten Täter versuchten mit einem Hebelwerkzeug die Balkontür der Erdgeschosswohnung aufzubrechen, die dem Angriff jedoch standhielt. Die Bewohner waren lediglich eineinhalb Stunden abwesend, sodass die Tatzeit auf 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr eingegrenzt werden kann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Allgemeine polizeiliche Informationen zum Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit sind auf der Homepage der Polizei unter https://s.rlp.de/Mu1pU oder der Telefonnummer 06131/65-3390 verfügbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell