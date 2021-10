Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vandalismus in Turnhalle

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Mainzer Polizei über mehrere Sachbeschädigungen in einer Turnhalle informiert. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten einer Realschule in Mainz-Gonsenheim und beschmierten mit dem Inhalt eines Feuerlöschers das Interieur. Weiterhin wurden Gegenstände, augenscheinlich wahllos, in den Räumlichkeiten verteilt. Der Sachschaden ist noch nicht abschließend zu beziffern. Die Tatzeit dürfte mutmaßlich innerhalb der letzten Woche liegen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell