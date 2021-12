Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto rutscht in Straßengraben

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Abbiegemanöver in Wulferdingsen hat eine Autofahrerin am Montagabend die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist in einen Straßengraben gerutscht.

Den Erkenntnissen nach hatte die 86-Jährige gegen 18.10 Uhr die Krellstraße befahren und wollte nach links auf die Bergkirchener Straße einfahren. Dabei geriet der Opel zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen und von dort in einen Straßengraben. Ein Ersthelfer setzte den Notruf ab und kümmerte sich um die Fahrerin. Kräfte der Feuerwehr befreiten sie schließlich aus ihrer misslichen Lage. Anschließend brachte man die 86-Jährige mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell