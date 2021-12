Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall auf der Wittekindstraße - Fahrzeughalter gesucht

Lübbecke (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße am vergangenen Wochenende bitten die Ermittler einen bisher unbekannten Fahrzeughalter um Kontaktaufnahme.

Dessen helles Fahrzeug hatte am Sonntag gegen 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Wittekindstraße gestanden. Zu dieser Zeit hatte ein Autofahrer (86) aus Fahrtrichtung Krankenhaus kommend beabsichtigt, an dem in Nähe der Kreuzung zur Kleistraße abgestellten Wagen vorbeizufahren und war dazu auf die Gegenfahrbahn ausgewichen. Als ihm in diesem Moment ein Pkw entgegenkam, setzte der Lübbecker zurück und streifte dabei offenbar mit seinem Opel das geparkte helle Auto. Dies teilte der mutmaßliche Unfallverursacher später den Beamten mit. Beim Aufsuchen des Unfallortes befand sich der beteiligte helle Pkw jedoch nicht mehr an Ort und Stelle.

Aus diesem Grund wird dessen Halter gebeten, sich mit den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell