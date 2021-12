Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Festnahme: 19-Jähriger begeht zahlreiche Diebstähle

Lübbecke (ots)

Gleich mehrere Diebstähle wirft die Polizei einem 19-jährigen Lübbecker vor. So soll dieser am Freitag und Samstag drei Fahrräder gestohlen sowie aus einem Auto ein Portemonnaie entwendet haben. Zudem besteht gegen den polizeibekannten Mann der Verdacht, gewaltsam in das Lager des NP-Marktes an der Bohlenstraße eingedrungen zu sein. Hier wurde der 19-Jährige in der Nacht zu Sonntag von den Beamten vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen an Drogen.

Nach einem Hinweis traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 0.20 Uhr den Lübbecker an dem Außenlager an. Dessen Tor war aufgebrochen. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass das Tor offen gestanden habe und er lediglich Lebensmittel aus einem der Container genommen habe. Neben den Drogen hatte der Lübbecker noch zwei gestohlene EC-Karten sowie ein Mountainbike der Marke "Cube" bei sich. Darauf angesprochen, erklärte der 19-Jährige, dass er am Freitagabend in Osnabrück gewesen sei. Um zurück nach Lübbecke zu kommen, habe er dort ein Fahrrad mitgenommen, welches an der Straße gestanden haben soll.

Da unterwegs die Kette gerissen sei, habe er am Samstagnachmittag in Blasheim von einem Grundstück ein Damenrad gestohlen. Da auf dem Hof noch ein unverschlossener Pkw gestanden habe, hätte er daraus ein Portemonnaie samt der beiden EC-Karten mitgehen lassen. Als das Damenrad später von einer Angehörigen der Besitzerin an einem Getränkemarkt stehend entdeckt wurde, besorgte sich der 19-Jährige aus einem Schuppen erneut ein Fahrrad. Schließlich setzte die Polizei der Diebstahlsserie des Lübbeckers in der Nacht ein Ende.

