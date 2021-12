Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raubüberfall auf Schnellrestaurant

Lübbecke (ots)

Ein mit einem Revolver bewaffneter Räuber hat am Samstagabend das Schnellrestaurant "Subway" an der Mindener Straße in Lübbecke überfallen. Der Unbekannte ließ sich von der Kassiererin das Geld aus der Kasse in eine Strickmütze legen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 30-jährige Angestellte blieb unverletzt. Den Ermittlungen der Polizei zufolge betrat der circa 1,80 Meter große, schlanke und mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit großer weißer Aufschrift "Adidas" sowie einer weit sitzenden Jeans und schwarzen Schuhen bekleidete Mann gegen 21:15 Uhr die Räumlichkeiten und bedrohte die Angestellte sofort mit einem Revolver. Die 30-Jährige folgte den Anweisungen und verstaute das Bargeld in eine vom Täter vorgehaltene, schwarze Strickmütze. Bei der Tatausführung verdeckte der Mann sein Gesicht mit einem blauen Schlauchschal. Anschließend flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung der Beamten nach dem Räuber, unter Einbeziehung eines Diensthundes, brachte im Laufe des Abends keinen Erfolg. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall geben können, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell