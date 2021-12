Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am Edeka-Markt: Autofahrerin wird um Kontaktaufnahme gebeten

Lübbecke (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Bäckerstraße am Mittwochmorgen bitten die Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke eine beteiligte Fahrzeugführerin um Kontaktaufnahme.

Diese hatte am zwischen 9 und 10 Uhr offenbar einen Unfall auf dem genannten Parkplatz verursacht und war infolgedessen zu einer Kassiererin des Marktes gegangen, um das Kennzeichen des beschädigten Autos, eines schwarzen BMW X3, ausrufen zu lassen. Als sich daraufhin niemand an der Kasse meldete, verließ die Frau den Markt ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Diese fanden sich später auch nicht an dem beschädigten BMW wieder.

Zur Klärung der Sache wird die offenbar dunkelhaarige mutmaßliche Unfallverursacherin, die in einem Alter zwischen 55-60 Jahren und mit einer Körpergröße von 165-170 cm beschrieben wird, von den Verkehrsermittlern gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Dies gilt auch für mögliche Augenzeugen des Unfallgeschehens.

