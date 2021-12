Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch auf der B 65 in Preußisch Oldendorf-Offelten gekommen. Dabei erlitt eine 52-jährige Autofahrerin aus Stemwede leichte Verletzungen.

Die Frau war gegen 17 Uhr auf der Mindener Straße in westlicher Richtung unterwegs, als sie laut Polizei in Höhe der Einmündung mit der Offelter Dorfstraße mit ihren Renault verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 34-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation offenbar nicht rechtzeitig und prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des Renaults. Da die Stemwederin an der Unfallstelle über Schmerzen klagte, brachte sie eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell