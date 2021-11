Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Sexualdelikt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.:1207

Ein unbekannter Täter soll am Sonntag (7.11.) versucht haben eine 13-jährige Dortmunderin in ein Gebüsch zu ziehen. Das Mädchen konnte sich befreien. Der Täter flüchtete.

Nach ersten Angaben war die 13-Jährige gegen 18.30 Uhr zu Fuß auf dem Muddepenningweg unterwegs. Zuvor war sie von der Kirchhörder Straße auf den Muddepenningweg eingebogen. An der Ecke Hülsenbuschstraße packte plötzlich ein unbekannter Mann das Mädchen am Arm und versuchte sie in das angrenzende Gebüsch zu ziehen. Die 13-Jährige besprühte den Täter daraufhin mit einem Reizstoffsprühgerät. Der Mann schrie auf und lief über den östlich verlaufenden Waldweg davon.

Der Täter wird als circa 185 cm groß beschrieben und war 40 bis 50 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weite Hose.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat den Täter gesehen oder kann weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell