Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Porta Westfalica (ots)

Am Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Eisberger Straße eingebrochen.

Dazu suchten die Einbrecher das Grundstück in der Zeit zwischen 16.30 bis 18 Uhr auf und hebelten im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf. Im Haus durchsuchte man schließlich die Räumlichkeiten und erbeutete den bisherigen Erkenntnissen nach Goldschmuck, darunter eine Halskette mit Anhänger sowie eine Damenarmbanduhr. Anschließend verließen die Täter das Einfamilienhaus unerkannt.

Möglicherweise nutzten die Kriminellen für ihre Tat die Zuwegungen der Kreuzberger Straße sowie der Demminer Straße. Wer in diesem Siedlungsgebiet oder entlang der Eisberger Straße verdächtige Beobachtungen - möglicherweise in Verbindung mit einem benutzten Fahrzeug - rund um den Tatzeitraum gemacht hat, der wird gebeten, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

