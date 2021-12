Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stoppt 40-Tonner: Lkw-Fahrer mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss auf der Autobahn unterwegs

Porta Westfalica, Stadthagen (ots)

Beamte der Polizeiwache Porta Westfalica haben am Dienstag den Fahrer eines auffällig fahrenden 40-Tonners auf der A2 aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten zuvor den Einsatzkräften gegen 8.20 Uhr geschildert, dass der vor ihnen fahrende Lkw aus Richtung Dortmund kommend in Höhe der Anschlussstelle Herford in deutlichen Schlangenlinien fuhr.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte das besagte Fahrzeug wenig später auf der B 482 in Hausberge anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Fahrers aus Stadthagen stellten die Beamten bei dem Mann Hinweise auf einen Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum fest. So verlief ein Alkoholtest positiv.

Nach der Entnahme einer Blutprobe sowie der Abgabe seines Führerscheines wurde der 26-Jährige wieder entlassen. Damit war der Arbeitstag des Berufskraftfahrers beendet. Dessen Sattelzug war mit Stahlteilen beladen, welche in Stadthagen erwartet wurden. Die von den Polizisten informierte Spedition schickte umhegend einen Ersatzfahrer, um den Transport nunmehr sicher fortzusetzen.

