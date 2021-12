Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin (55) verursacht Unfall und flüchtet

Petershagen (ots)

Wegen einer unfallflüchtigen Autofahrerin wurden die Beamten am Sonntagnachmittag nach Lahde gerufen. Dank der Hinweise einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Streifenwagenbesatzung schließlich eine offenbar betrunkene 55-jährige Frau aus Petershagen stoppen.

Den Angaben nach hatte ein Mercedes-Fahrer (27) aus Hamburg gegen 15 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung der Bahngleise befahren, als ein Kia mit einer Frau am Steuer aus der Bückeburger Straße kommend nach links einbog. Dabei geriet der Kia in Höhe der dortigen Verkehrsinsel auf die Fahrspur des 27-Jährigen, der daraufhin sein Tempo drosselte. Trotz dessen kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Statt anzuhalten entfernte sich die Kia-Fahrerin schließlich von der Unfallstelle.

Weiteren Verkehrsteilnehmern war die Fahrweise der 55-Jährigen bereits zuvor aufgefallen. So versuchte sie ein Fahrer ohne Erfolg mit Lichthupen zum Anhalten zu bewegen. Eine Frau konnte dem Kia schließlich folgen und der Polizeileitstelle so wertvolle Hinweise zum gegenwärtigen Standort durchgeben. So gelang es einem Streifenwagen wenig später die Irrfahrt zu stoppen und die Fahrerin zu kontrollieren.

Dabei bemerkten die Polizisten einen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin. Aufgrund dessen brachte man sie auf die Polizeiwache Petershagen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte die Frau keinen Führerschein vorweisen. Stattdessen ergab sich den Polizisten der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nun hat die Petershägerin ein umfangreiches Ermittlungsverfahren zu erwarten.

