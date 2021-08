Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.08.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Beim Ausparken Blumenkübel beschädigt; Schaden 250 Euro

Einen Schaden von 250 Euro hat ein 83-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf verursacht, der gestern Morgen um kurz vor 08.00 Uhr beim Ausparken in der Schusterstraße in BSA aus Unachtsamkeit gegen einen Blumenkübel aus Stein geprallt war. Der Schaden an dem Kübel wird auf 50 Euro beziffert, 200 Euro beträgt der Schaden am Auto des Rentners.

18-Jähriger kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab; Schaden 6000 Euro

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Berkatal hat laut einem Unfallbericht der Polizei Eschwege am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr einen Alleinunfall verursacht. Der junge Mann war im Höllental auf der L 3242 von Berkatal kommend in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs. Im Verlauf einer Kurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und drehte sich dann einmal um die eigene Achse bevor er erneut gegen die Schutzplanke prallte. An dem Auto, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden von 4000 Euro. Die Schutzplanke wurde mit einem Schaden von 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Diebstahl von Rasenmäher; Polizei sucht Zeugen

Wie am Donnerstag angezeigt wurde, haben Unbekannte in Wehretal-Reichensachsen aus einer Gartenparzelle in der Feldgemarkung "Am Lerchenberg" einen Rasenmäher der Marke Sabo samt eines zur Sicherung des Mähers angebrachten Fahrradschlosses geklaut. Der Stehlwert wird mit 50 Euro angegeben. Die Tat soll allerdings schon zwischen dem 04.08.2021, 16.00 Uhr und dem 13.08.2021, 15.30 Uhr begangen worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unbekannte Täter richten hohen Sachschaden in der ev. Kirche in Wanfried an; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Eschweger Polizei haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, die von Unbekannten in der evangelischen Stadtkirche in Wanfried in der Schlagdstraße verursacht wurde. Am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr müssen sich die Unbekannten in der Kirche, die in dieser Zeit für jedermann offen zugänglich ist, aufgehalten haben. Dort beschädigten die Täter ein historisches Denkmal (Epitaph), sowie noch zwei Klingelbeutel, eine Osterkerze und eine Sitzbank. Insbesondere aufgrund der Beschädigung an dem historischen Epitaph, einem auf Leder gemalten Bild in einem Holzrahmen, beläuft sich der entstandene Schaden auf schätzungsweise 10.500 Euro. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Vereinsheim; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Im Waldkappeler Ortsteil Harmuthsachsen sind unbekannte Täter in das vereinsheim des SVF Harmuthsachsen eingebrochen. Die Täter warfen bei dem Vereinsgebäude in der Straße "Am Mühlbach" ein Fenster ein, öffneten dann die Fenster zum Küchenbereich und stiegen so in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchten die Täter dann sämtliches Mobiliar. Ob etwas geklaut wurde ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert. Gemeldet wurde der Einbruch am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr bei der Polizei in Eschwege. Die Tatzeit kann allerdings nicht näher eingegrenzt werden, da eine Nutzung der Räumlichkeiten aufgrund des ausgefallenen Spielbetriebs des Vereins schon länger zurückliegt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 2100 Euro; alkoholisierter Verursacher wurde schnell ermittelt

Am Donnerstagmorgen hat ein 50-Jähriger Autofahrer aus Meißner gegen 10.20 Uhr in der Vierbacher Straße in Germerode mit seinem Fahrzeug beim Ausparken ein am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Der Vorfall konnte von der hinzugerufenen Streife der Polizei Eschwege aufgrund von Hinweisen recht schnell geklärt werden. Die Beamten konnten kurz nach der Unfallaufnahme den verantwortlichen Fahrer antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, so dass im Rahmen der Unfallermittlungen auch eine Blutentnahme bei dem Verursacher veranlasst werden musste. Der 50-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Die durch den Unfall entstandenen Schäden belaufen sich auf 500 Euro am Auto des Verursachers und ca. 1600 Euro an dem geparkten Pkw.

Verkehrskontrolle; Ermittlungen u.a. wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Beamte der Polizei Eschwege um kurz nach 02.00 Uhr ein Kleinkraftrad-Roller angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Auf der Landesstraße L 3243 zwischen Vierbach und Anschlussstelle Bundesstraße B 27 wurden die Beamten auf einen 28-Jährigen aus Meißner aufmerksam, der mit einem Roller und einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war das Kennzeichen ursprünglich auch gar nicht für den Roller ausgegeben worden. Da der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Darüber hinaus muss sich der 28-Jährige aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes auch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, sowie außerdem wegen Urkundenfälschung, da der Fahrer verbotenerweise das Kennzeichen an seinem Roller angebracht hatte.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte zerkratzen weißen Pkw Skoda; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Witzenhausen wurde jetzt eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter haben einen weißen Skoda Fabia im Bereich der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite an mehreren Stellen mittels einen unbekannten Gegenstandes massiv zerkratzt. Der Schaden liegt bei etwa 1500 Euro. Mutmaßlich passiert sein soll der Vorfall in der Steinstraße in Witzenhausen, wo das Fahrzeug zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 09.00 Uhr auf dem Hauptparkplatz der Universität geparkt stand. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

