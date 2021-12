Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeikontrolle: Löhner mit manipuliertem Kleinkraftrad zu schnell, ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

Gleich mit vier Tatvorwürfen muss sich ein 29-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer nach einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag auseinandersetzen.

Mit Tempo 45 statt der erlaubten 30 km/h geriet der Fahrzeugführer aus Löhne bei Geschwindigkeitskontrollen ins Visier der Polizei. Bei dessen Überprüfung an der Einmündung Kirchbreite / Heisenbergstraße bemerkten die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr nicht nur eine technische Manipulation am Kleinkraftrad, sondern auch, dass der Mann offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Nach einem positiven Vortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Überdies stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass der Löhner über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. In der Folge hat er mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren zu rechnen. Eine Anzeige erhält auch der Halter des Zweirades.

Neben der genannten Kontrollstelle überprüften die Polizisten auch an der Weserstraße das Tempo der Verkehrsteilnehmer. Als Bilanz des Tages wurden insgesamt wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen 40 Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld belegt. Vier Owi-Anzeigen komplettierten das Bild.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell