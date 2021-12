Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher durchwühlen Schränke und Schubladen

Hüllhorst (ots)

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Drosselweg in Hüllhorst ist es am Mittwoch im Laufe des Tages gekommen. So durchwühlten der oder die Kriminellen im gesamten Haus diverse Schränke und Schubladen, wobei zahlreiche darin gelagerte Gegenstände scheinbar achtlos auf dem Boden geworfen wurden.

Der Einbruch war gegen 17 Uhr bemerkt worden. Die daraufhin verständigten Beamten der Kriminalwache stellten fest, dass der Einstieg in das zwischen dem Amselweg und dem Regtweg gelegene Haus über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Kellerbereich erfolgte. Zuvor war vergeblich versucht worden, eines der Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln.

Ob etwas entwendet wurde, konnte am Abend in dem Durcheinander zunächst nicht eindeutig geklärt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug in dem genannten Bereich aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell