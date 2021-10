Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Schulgebäude beschmiert - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Mehrere, teilweise großglächige, Graffitis sprühten Unbekannte am Samstag (23.10.) auf mehrere Fenster, eine Tür sowie die Wand des Gebäudes der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Hierzu verwendeten sie türkisgrüne bzw. schwarze Farbe. Die Tatzeit dürfte zwischen 20.00 und 21.30 Uhr liegen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

