Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Poppenbeck - Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 24.10.2021, 14.55 Uhr, kam es in Havixbeck, Poppenbeck, zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Personen hatten versucht, eine Seitentür des Hauses aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Zeugen konnten im Nahbereich des Hauses drei Männer beobachten, die, als man auf sie aufmerksam wurde, zunächst von dem Haus wegliefen und sich dann mit einem silberfarbenen Wagen entfernten. Die Ermittlungen dauern an.

