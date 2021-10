Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Azaleenstraße, Zigarettenautomaten gesprengt, Zeugen gesucht

Unbekannte sprengten in der Nacht zum Sonntag, 24.10.2021, gegen 02:45 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Azaleenstraße in Lüdinghausen. Zeugen hatten einen lauten Knall vernommen, den stark beschädigten Zigarettenautomaten festgestellt und die Polizei verständigt. Da der Automat durch die Sprengung nicht geöffnet wurde, konnten keine Zigaretten entwendet werden. Die Ermittlungen, insbesondere zum verwendeten Sprengmittel, dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

