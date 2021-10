Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet

Sichere Passwörter leicht zu merken - schwer zu knacken!

Coesfeld (ots)

Wer immer wieder dasselbe Passwort nutzt, macht es Kriminellen im Internet besonders einfach, an persönliche Daten zu gelangen. Cyberkriminelle greifen Ihre Daten ab, mit denen sie anschließend auf Online-Shopping-Tour gehen, fremde Bankkonten plündern oder Fake-Profile in sozialen Medien anlegen. Um sich gut geschützt in der digitalen Welt zu bewegen, sind sichere Passwörter unumgänglich.

Die Präventionskampagne "Mach dein Passwort stark" wird morgen (26.10.) ein Jahr alt. Die Kampagne des Landeskriminalamtes NRW in Kooperation mit dem eco-Verband Internetwirtschaft, der Verbraucherzentrale NRW und der Verbraucherinitiative NRW bietet hilfreiche Tipps für sichere Passwörter. Beherzigen Sie die folgenden Regeln, um möglichst viele verschiedene starke Passwörter zu erzeugen:

- Sichere Passwörter sollten mindestens zehn Zeichen lang sein, aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen bestehen

- Die Passwörter sollten in keinem Wörterbuch zu finden sein oder mit Ihrer Person in Verbindung stehen.

- Verwenden Sie daher für jedes Nutzerkonto ein einzigartiges Passwort.

- Je sensibler ein Zugang ist (etwa beim Online-Banking), desto wichtiger ist ein möglichst starkes Passwort.

- Nutzen Sie, wenn möglich, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Was ist das? Sie geben beim Login zunächst Ihr persönliches Passwort ein und erhalten anschließend zum Beispiel einen Zugangscode auf Ihr Smartphone, den Sie zusätzlich eintippen. Aktivieren Sie, wenn es angeboten wird, unbedingt dieses Verfahren, um im Internet auf Nummer sicher zu gehen.

Ihre stärksten Passwörter sind leicht zu merken und schwer zu knacken. Mit dem folgenden einfachen Trick erstellen Sie ein sicheres Passwort und vergessen es so schnell nicht wieder. Gestalten Sie einen kompletten Passwortsatz, wie zum Beispiel:

"Ich hab Bock auf 2 Döner & 3 Pommes rot-weiß!" und verwenden Sie nur die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter: IhBa2D&3Prw!

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/.

Für eine persönliche Beratung melden Sie sich gern in der

Beratungsstelle der Kriminalpolizei

Bernhard-von-Galen- Str. 7A 48653 Coesfeld Tel.: 02541 14 444

oder in der

Verbraucherzentrale NRW Dülmen Overbergplatz 3 48249 Dülmen Di: 9-13 Uhr und 14-17 Uhr

