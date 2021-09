Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 59-jähriger Speyerer rechnen. Dieser wurde am Freitag gegen 15:30 Uhr in der Industriestraße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen. Von diesem ausgehend war ein "auffälliger" Geruch wahrnehmbar, der von ca. 50 Gramm Marihuana im Fahrradkorb ausging, welche beschlagnahmt wurden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere 5 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden.

