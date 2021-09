Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Seltener Fahrgast

Speyer (ots)

Eine seltsame Entdeckung wurde hiesiger Polizeidienststelle am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr mitgeteilt. Eine Frau sorgte sich in der Tullastraße um ein in einem Fahrzeug befindliches Huhn, welches frei in diesem herumlief. Es wurde Kontakt zu dem Fahrzeughalter aufgenommen. Dieser konnte sich nicht erklären, wie das fremde Huhn in sein Fahrzeug gekommen war. Das Huhn konnte zurück zu seinen Artgenossen gebracht werden.

