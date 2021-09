Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen

Speyer (ots)

Durch eine Streifenwagenbesatzung wurden am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr verstärkte Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf Fahrradfahrern. Es wurden 20 Radfahrer kontrolliert, wovon 5 den falschen Radweg benutzten. Diese wurden in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen möglichen Gefahren hingewiesen.

