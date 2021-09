Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Firma

Speyer (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma im Neudeck in Speyer kam es in der Nacht zum Freitag gegen 04.00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich hierbei über ein Frontfenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Hierdurch entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Entwendet wurde nach erster Überprüfung des Inhabers nichts. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.

