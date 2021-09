Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Speyer (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Freitagmorgen zwischen 07:30 und 08:15 Uhr eine Lasermessung im Mausbergweg im Bereich der Salierschule durchgeführt. Etwa 80 Kraftfahrzeuge passierten in dieser Zeit die Kontrollstelle. Erfreulicherweise haben lediglich zwei gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 41 km/h, was nach Abzug der Toleranz ein Verwarnungsgeld in Höhe von 15 Euro nach sich zog.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell