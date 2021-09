Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermisstenfahndung

Fußgönheim (ots)

Seit dem 23.09.2021, gegen 20.30 Uhr, wird die 87-jährige Dudu Dag aus Fußgönheim vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 18.00 Uhr auf dem Friedhof von Fußgönheim von einer Zeugin gesehen. Sie hat eine normale Statur und soll bekleidet sein mit einer schwarzen Leggins, schwarz-weiß gestreiftes Sweat-Shirt und einem Kopftuch in heller Farbe. Frau Dag soll schlecht zu Fuß und orientierungslos sein. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen unter zu Hilfenahme der Feuerwehr, Polizeihubschrauber und Personensuchhunden mussten in der Nacht ergebnislos abgebrochen werden und sollen am Morgen fortgesetzt werden.

Zu einem Bild der Vermissten geht es hier: https://s.rlp.de/KVJZ6

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Veröffentlichung des Bildes der Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

