Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen gegen 11.00 Uhr sollte in der Kämmererstraße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da der Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon nutzte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass Änderungen an den Felgen des BMW vorgenommen wurden, hierfür aber keine gültige Änderungsabnahme vorlag. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

