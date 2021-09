Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad kam es am Freitagnachmittag gegen 16:20 Uhr. Ein 51-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Armbruststraße in Speyer, als plötzlich ein Kind mit seinem Fahrrad von rechts die Fahrbahn überquerte. Durch eine schnelle Reaktion seitens des PKW-Fahrers kam es lediglich zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Die 9-jährige Radfahrerin kam dennoch zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An PKW und Fahrrad entstand zusätzlich ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

