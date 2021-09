Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Geldwechselfalle

Speyer (ots)

Zum Opfer eines Betrugs wurde eine 58-jährige Frau aus Römerberg. Diese wurde am Freitag gegen 15.00 Uhr in der Dr.-Rieth-Straße durch einen ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser habe sich zunächst nach einem Zigarettenautomat erkundigen wollen. Anschließend habe er die Frau darum gebeten, einen 20-Euro-Schein in zwei 10-Euro-Scheine zu wechseln. Dies habe die Frau guten Glaubens gemacht. Bei Begutachtung des nun erhaltenen 20-Euro-Scheines stellte die Dame Unstimmigkeiten fest, weswegen sie den Schein der Polizei vorlegte. Ihr Verdacht, dass es sich um Falschgeld handeln könnte, konnte bestätigt werden.

Bei dem Täter soll es sich um einen größeren Mann mit Bart und dunklem Haar, etwa im Alter von 25 Jahren gehandelt haben. Er sei in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen einem ähnlichen Fall, von welchem bereits am 23.09.2021 berichtet wurde.

