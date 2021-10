Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Im Holoh/Milchtankstelle aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Es war genau eine Minute vor 5 Uhr, als ein unbekannter dunkel gekleideter männlicher Täter einen Verkaufsautomaten in einer Milchtankstelle in Olfen aufgebrochen hat. Eine Videoaufzeichnung zeigt den Mann, wie er zunächst einen Riegel und anschließend noch zwei Schlösser aufbrach, um an das Geld im Automanten zu kommen. Mit dem Geldbetrag entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden in Olfen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell