Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit Audi TT

Recklinghausen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht auf der Bochumer Straße entstanden - nach dem Fahrer wird noch gesucht. Zeugen konnten beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen Audi TT in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.30 Uhr, in Richtung Innenstadt fuhr, plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten VW Passat stieß. Anschließend fuhr der Audi-Fahrer mit quietschenden Reifen in Richtung Rheinstraße davon. Dort konnte der TT dann auch von der Polizei gefunden werden - mit entsprechenden Unfallschäden. Der Fahrer war geflüchtet. Wer zur Unfallzeit hinter dem Steuer des Audi saß, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Fahrer am Sonntagabend bzw. zur Unfallzeit, gesehen haben und ihn näher beschreiben können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

