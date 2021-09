Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Drei Verletzte bei Rangelei in Bus - Polizei sucht flüchtigen Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Vergangenen Freitag kam es, gegen 12.45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung in einem Bus an der Sandstraße. Dabei wurden insgesamt drei Gladbecker im Alter von 13 bis 27 leicht verletzt. Ein 13-Jähriger geriet im hinteren Teil des Busses zunächst mit einem Unbekannten in Streit, in Folge dessen ihn der Fremde auch mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht schlug und mit dem Fuß nach ihm trat. Eine 27-jährige Frau ging daraufhin dazwischen und erhielt selbst einen Schlag ins Gesicht. Ihr 25-jähriger Begleiter schritt daraufhin ein und wurde ebenfalls von dem Unbekannten mit einem Faustschlag attackiert. Als die Beteiligten den Bus verließen wurden der 13-Jährige und die 27-Jährige noch einmal von dem unbekannten jungen Mann beleidigt, bevor er gegen eine Scheibe des Busses schlug und sich von dort entfernte. Er sowie eine Gruppe aus weiteren zwei Jungs und zwei Mädchen gingen Stadteinwärts. Eingestiegen war die Gruppe zuvor an der Haltestelle bei der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. Der unbekannte junge Mann kann wie folgt beschrieben werden: Schwarze kurze Haare, Seiten kurz, oben länger, Seitenscheitel, weißer Pullover, schwarze Hose (eventuell Jogginghose), Schuhe der Marke Nike oder Airmaxx, trug eine Kette, geschätztes Alter etwa 13 Jahre

