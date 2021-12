Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Altkleidercontainer mit Feuerwerkskörper entzündet

Stemwede (ots)

Am Donnerstag ist es gegen 17.10 Uhr wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer an der Ecke Koppelweg / Preußenweg in Dielingen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Die Ermittler bitten um Hinweise zu den Verursachern.

Bei diesen handelt es sich offenbar um eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen. Dies gab ein Augenzeuge den Beamten zu Protokoll. Nach den Angaben des Mannes habe sich die genannte Clique vor der kleinen Kapelle befunden und mit Feuerwerksartikeln gezündelt. Als der Mann forderte dies zu unterlassen, schenkte man ihm kein Gehör. Stattdessen nahm Einer aus der Gruppe einen glimmenden Böller und warf diesen in den vor der Kapelle stehenden Altkleidercontainer, der daraufhin in Brand geriet. Anschließend flüchteten die Personen im Schutze der Dunkelheit mithilfe von Fahrrädern und Skateboards von der Örtlichkeit.

Kräfte der Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern und löschten die Flammen ab. Dennoch wurde der Container erheblich beschädigt.

Sachdienliche Beobachtungen oder Hinweise bitte an die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

