PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mehrere Einbrüche im Rheingau-Taunus-Kreis +++ Vandalen in Gewächshäusern unterwegs +++ Diebe stehlen Räder +++ Pkw aufgebrochen +++ Fußgängerin angefahren +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Strinz-Trinitatis,

Hünstetten, Strinz-Trinitatis, Große Bachstraße, Donnerstag, 02.12.2021, 1:00 Uhr bis Sonntag, 05.12.2021, 19:15 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Strinz-Trinitatis eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich in der Straße "Große Bachstraße" auf das Grundstück der Geschädigten und machten sich dort an der Terrassentür und einem Fenster zu schaffen. Letztlich gelang es ihnen das Fensters gewaltsam aufzubrechen und in das Haus einzusteigen. Hier suchten sie in den Wohnräumen nach Wertgegenständen und flüchteten mit Bargeld und Elektronikartikeln im Wert von einigen Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Wohnung eingebrochen,

Eltville am Rhein, Weinbergstraße, Dienstag, 30.11.2021, 10:00 Uhr bis Sonntag, 05.12.2021, 21:45 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche hatten es Einbrecher in Eltville unter anderem auf eine Spielekonsole abgesehen. Die Unbekannten brachen mutmaßlich über ein Badfenster in eine Erdgeschosswohnung in der Weinbergstraße in Eltville ein. In der Wohnung angekommen, nahmen die Einbrecher Bargeld, Parfums und die besagte Spielekonsole der Marke "Sony" an sich. Mit Stehlgut in Höhe von mehreren Hundert Euro gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher scheitern,

Idstein, Willy-Schreier-Straße, Samstag, 04.12.2021, 17:15 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Samstagabend haben Unbekannte versucht in ein Idsteiner Einfamilienhaus in der Willy-Schreier-Straße einzubrechen und sind dabei gescheitert. Im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 22:00 Uhr hielten sowohl eine Terrassentür, als auch ein Fenster den Aufbruchsversuchen der Einbrecher stand. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen die Einbrecher daraufhin von ihrem Vorhaben ab und zogen erfolglos von dannen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Gewächshäuser zerstört,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 03.12.2021, 14:00 Uhr bis Samstag, 04.12.2021, 09:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Vandalen in Geisenheim das Gelände der Hochschule aufgesucht und dort an zwei Gewächshäusern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den beiden Triebhäusern, schlugen dort Scheiben ein und beschädigten Wasserleitungen sowie andere Anbauteile. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Autoräder gestohlen,

Schlangenbad, Hausen v. d. Höhe, Am Drieschgarten, Samstag, 04.12.2021, 17:30 Uhr bis Sonntag, 05.12.2021, 10:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag haben Diebe in Hausen v. d. Höhe zugeschlagen und aus einer Hofeinfahrt vier Kompletträder gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zum Grundstück der Geschädigten in der Straße "Am Drieschgarten" und stahlen dort im Schutze der Dunkelheit die Räder im Wert von rund 1.000 Euro. Denkbar ist, dass die Täter zum Transport des Diebesgutes ein entsprechendes Fahrzeug nutzten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

6. Opel aufgebrochen,

Oestrich-Winkel, Rheinallee, Molsberger Parkplatz, Freitag, 03.12.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 06.12.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte in Oestrich-Winkel ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen und ein darin befindliches Mobiltelefon gestohlen. Der Opel Movano parkte am Wochenende auf dem "Molsberger Parkplatz" in Höhe der Rheinallee. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen schlugen die Täter die Beifahrerseite des Opel ein und entwendeten das Mobiltelefon im Wert von rund 200 Euro. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

7. Fußgängerin angefahren und schwer verletzt, Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Samstag, 04.12.2021, 10:00 Uhr

(fh)Am Samstagmorgen wurde eine Fußgängerin in Rüdesheim beim Überqueren einer Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Gegen 10:00 Uhr überquerte eine 67-jährige Rüdesheimerin die Bleichstraße. Zeitgleich bog eine 54-Jährige mit ihrem Renault aus Richtung der Grabenstraße in die Bleichstraße ein und übersah dabei ersten Erkenntnissen zu Folge die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

8. Hoher Sachschaden und Verletzte bei Zusammenstoß, Geisenheim, Von-Lade-Straße, Sonntag, 05.12.2021, 00:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag ereignete sich im Bereich der Von-Lade-Straße in Geisenheim ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten. Kurz nach Mitternacht befuhr ein 40 Jahre alter Rüdesheimer mit seinem Honda und zwei Beifahrerinnen die Hospitalstraße in Geisenheim und bog nach links in die Von-Lade-Straße ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 53-Jährigen. Dieser war mit insgesamt vier Insassen auf der Von-Lade-Straße in Richtung Nothgottestraße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich jeweils ein Mitfahrer leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

