PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Von Gruppe bestohlen +++ Motorroller entwendet +++ Dieseldiebe auf Autobahn unterwegs

Bad Schwalbach (ots)

1. Gruppe nimmt Jugendlichem Mütze weg, Bahnhof Geisenheim, Montag, 29.11.2021, 15:40 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde ein Jugendlicher am Bahnhof in Geisenheim aus einer Personengruppe heraus bestohlen. Gegen 15:40 Uhr befand sich der 14-Jährige in der Nähe eines dortigen Ticketautomaten, als er aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus angesprochen wurde. Hierbei habe ihm plötzlich einer der Unbekannten die Mütze vom Kopf gerissen. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung der Berliner Straße. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine schwarze Mütze der Marke "Ralph Lauren" deren Wert sich auf rund 50 Euro beläuft.

Bei den Tätern soll es sich um fünf Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren gehandelt haben. Alle hätten einen dunklen Teint und dunkle Haare gehabt. Der Täter, welcher die Mütze entriss, soll eine schwarze, glänzende Jacke mit weißer Aufschrift und eine beige Bauchtasche der Marke "Gucci" getragen haben. Diese Person habe gebrochen deutsch gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

2. Motorroller gestohlen, Rüdesheim am Rhein, An der Ringmauer, Dienstag, 30.11.2021, 07:30 Uhr bis Mittwoch, 01.12.2021, 17:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde ein roter Motorroller der Marke "Italjet" von einem Parkplatz in der Straße "An der Ringmauer" in Rüdesheim gestohlen. Das Leichtkraftrad im Wert von rund 1.000 Euro war zuletzt mit dem Versicherungskennzeichen "173 KKP" versehen. Hinweise zu den Dieben liegen bislang noch nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 01.12.2021, 22:00 Uhr bis Donnerstag 02.12.2021, 02:50 Uhr

(wie)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde aus einem geparkten Sattelzug auf dem Parkplatz Theißtal Diesel gestohlen. Der 44-Jährige Fahrer des litauischen Sattelzuges hatte an der A3 geparkt und sich in seinem Führerhaus schlafen gelegt. Als er in der Nacht seine Standheizung starten wollte, funktionierte dies nicht. Den Fehler fand der Mann dann schnell, ein unbekannter Täter hatte ca. 200 Liter Diesel aus dem Tank der Sattelzugmaschine abgepumpt und war damit verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-4140 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell