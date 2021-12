PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand von Mülltonnen +++ Betrunken Unfallflucht verursacht

Bad Schwalbach (ots)

1. Mülltonnen brennen, Bad Schwalbach, Martha-Opel-Weg / Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.12.2021, 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurden in Bad Schwalbach drei Mülltonnen sowie die Hausfassade eines Getränkemarktes durch Brände beschädigt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 01:15 Uhr musste die Feuerwehr zweimal zu Bränden in die Straße "Martha-Opel-Weg" ausrücken. Hierbei kam es jeweils zum Brand einer Mülltonne, die beide bereits durch Anwohner gelöscht werden konnten. Gegen 04:30 Uhr brannte eine weitere Mülltonne auf dem Gelände eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße. In diesem Fall wurde die angrenzende Wand des Marktes beschädigt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Betrunkener Autofahrer flüchtet, Taunusstein-Wehen, Aarstraße, Mittwoch, 01.12.2021, 01:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch stieß ein mutmaßlich betrunkener Verkehrsteilnehmer in Taunusstein-Wehen mit einem Verkehrsschild zusammen und flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Gegen 01:15 Uhr meldete ein Zeuge einen soeben geschehenen Verkehrsunfall in der Aarstraße, bei dem ein Fiat mit einem Verkehrsschild kollidierte. Als der Zeuge den Fahrer auf den Unfall ansprach, flüchtete dieser mit seinem Leichtkraftfahrzeug zunächst in unbekannte Richtung. Nachdem die Polizei an der Unfallstelle eintraf, konnte der Fahrer, ein 61-jähriger Taunussteiner unweit der Unfallstelle angetroffen werden. Wie sich zeigte, stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol, sodass er für eine Blutentnahme auf die Polizeistation gebracht wurde. Es entstand Sachschaden von einigen Hundert Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell