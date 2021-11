PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe suchen Keller auf

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus Kellerräumen, Bad Schwalbach, An der Schmalmach, Samstag, 27.11.2021, 14:00 Uhr bis Montag, 29.11.2021, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende kam es in Bad Schwalbach zu Diebstählen aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen begaben sich die unbekannten Täter in einem unbemerkten Moment in den Keller des Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Schmalmach". Im Keller selbst betraten sie zwei Kellerabteile und entwendeten zunächst Werkzeug. Im Anschluss suchten sie den Fahrradkeller des Hauses auf und stahlen ein Mountainbike. Mit ihrer Beute in Höhe von rund 500 Euro gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell