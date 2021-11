PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrer kommt alkoholisiert von der Fahrbahn ab +++ Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Stark alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen, Bundesstraße 275, Idstein-Eschenhahn, Freitag, 26.11.2021, 03:30 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 275 zwischen Idstein-Eschenhahn und Taunusstein-Neuhof ein Verkehrsunfall, bei dem ein Bad Schwalbacher, mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol, von der Fahrbahn abkam. Gegen 03:30 Uhr wurde der Polizei über die Audi-Notrufzentrale ein Verkehrsunfall auf der B 275 gemeldet. Daraufhin konnte eine Streife der Polizei hinter dem Ortsausgang Eschenhahn einen verunfallten Audi E-Tron im Straßengraben feststellen. Unmittelbar neben dem Fahrzeug stellten die Beamtinnen und Beamten den unverletzten 21-jährigen Fahrzeugführer fest. Da der junge Mann vor Ort deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Der 21-Jährige wurde für eine Blutentnahme zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht. Nachdem sein Führerschein vorläufig sichergestellt wurde, durfte er die Dienststelle verlassen. Der Audi musste vor Ort von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Gemeinsame Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, Idstein / Taunusstein, Donnerstag, 25.11.2021, 10:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(fh)Am Donnerstag führte eine Streife der Polizeistation Idstein gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft und des Ordnungsamtes Taunusstein Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen durch. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie die Beachtung der 3G-Regelung gelegt. Ziel der Maßnahmen war die Abwendung von Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit durch die Verbreitung des Corona-Virus. Von den Beteiligten wurde dafür ein kommunikativer Ansatz verfolgt, um die Maßnahmen transparent zu gestalten. Im Zeitraum von 10:30 bis 12:00 Uhr kam es zu Kontrollen am Bahnhof in Idstein und zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr am Busbahnhof in der Idsteiner Innenstadt. Am Nachmittag verlagerten sich die Maßnahmen auf den Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in Taunusstein-Hahn. Insgesamt wurden rund 25 Busverbindungen und circa 20 Personen kontrolliert. Es kam zu einem Verstoß gegen die geltende Pflicht zur Nutzung einer Mund-Nase-Bedeckung. In 10 Fällen führten die kontrollierten Personen keinen gültigen Nachweis über einen Negativtest, eine Genesung oder einen vollständigen Impfschutz mit. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

3. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

