PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 1 Toter und Verletzte bei Wohnungsbrand

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, Lessingstraße, Mittwoch, 24.11.2021

Bei einem Wohnungsbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Taunussteiner Lessingstraße kam in der Nacht zum Mittwoch der 25 Jahre alte Wohnungsinhaber ums Leben. Zwei weitere Bewohner im Alter von 77 und 65 Jahren wurden durch Rauchgase leicht verletzt; eine davon wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Brand wurde gegen Mitternacht von einem Bewohner des Hauses bemerkt. Der verständigte sogleich den Notruf. Fast 60 Personen mussten von den Feuerwehren evakuiert und zum Teil im Bürgerhaus vorübergehend untergebracht werden. Der Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises, Herr Kilian, war ebenfalls vor Ort.

Zur Brandursache und weiteren Einzelheiten können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen.

Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 EUR geschätzt.

Bischoff, PHK

