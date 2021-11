PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Bad Schwalbach: Brand in leerstehendem Hotel +++

Bad Schwalbach (ots)

Bad Schwalbach, Parkstraße, Freitag, 26.11.21, 17:15 Uhr

Am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr einen Brand in einem leerstehenden Bad Schwalbacher Hotel löschen. Unbekannte verschafften sich Zutritt zur denkmalgeschützten Villa und setzten darin Gegenstände in Brand. Ein Zeuge hatte zuvor Jugendliche auf dem umzäunten Grundstück gesehen und konnte auch Beschreibungen abgeben. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Tel.-Nr.: 06124 70780 entgegen.

