PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin +++

Bad Schwalbach (ots)

Fußgängerin durch rückwärtsfahrendes Taxi in Hünstetten tödlich verletzt.

Am frühen Dienstagabend wurde in Hünstetten-Wallbach eine 73-jährige Hünstetter Bürgerin von einem Taxi nach Hause gefahren. Sie verließ das Taxi und lief hinter dem Taxi entlang. Dort bückte sie sich nach einem heruntergefallenen Gegenstand. In diesem Moment setzte das Taxi zurück und überrollte die Frau. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Boll, PHK

