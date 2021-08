Polizei Hagen

POL-HA: Vermeintlicher Helfer stiehlt 77-jähriger Frau im Bus die Geldbörse

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 77-jährigen Hagenerin am Samstagnachmittag (14.08.2021) die Geldbörse, als er ihr in der Innenstadt dabei half, in einen Bus einzusteigen. Die Frau wollte, gegen 15.30 Uhr, an der Haltestelle Sparkassenkarre in den Bus der Linie 545 einsteigen. Der unbekannte Täter half ihr dabei, ihren Rollator in den Bus zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 77-Jährige ihre Handtasche über ihre Schulter hängen. Beim Einsteigen in den Bus griff der vermeintliche Helfer in die Tasche, nahm das Portemonnaie der Dame an sich und rannte in eine unbekannte Richtung weg. Den Polizeibeamten sagte die Hagenerin, dass der Täter circa 20 Jahre alt und etwa 165 cm groß war. Sie beschrieb ihn als schlank und sagte, dass er hellblonde, kurze Haare hatte, die leicht nach hinten gekämmt waren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Taschendiebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

