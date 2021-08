Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Altenhagen - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht von Sonntag (15.08.2021) auf Montag (16.08.2021) griff ein bislang unbekannter Täter in Altenhagen einen 56-jährigen Mann an und raubte ihm sein Smartphone sowie eine Umhängetasche. Der Hagener befand sich, gegen 01.25 Uhr, auf der Altenhagener Straße und ging in Richtung Boeler Straße. Er hielt währenddessen sein Handy in der Hand und verfasste eine Nachricht. Plötzlich kam der unbekannte Täter auf den 56-Jährigen zu, schlug ihm mit der Faust in das Gesicht und riss ihm das Smartphone aus den Händen. Außerdem entriss der Täter dem Hagener seine Umhängetasche, in der sich eine Geldbörse befand. Durch den Faustschlag stürzte der Angegriffene zu Boden. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

