POL-MFR: (1498) Raser in der Kohlenhofstraße

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (15.10.2020) durchfuhren zwei Raser in der Nürnberger Kohlenhofstraße eine Geschwindigkeitsmessstelle der Polizei. Ein Audi-Fahrer fuhr doppelt so schnell wie erlaubt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führten am Donnerstagabend Geschwindigkeitsmessungen in der Kohlenhofstraße durch. Gegen 23:00 Uhr durchfuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die Kontrollstelle mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 101 km/h bei erlaubten 50 km/h. Den 21-Jährigen drohen nun 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Ein weiterer Audi-Fahrer wurde kurz darauf mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h gemessen. Der 18-Jährige muss sich nun auf eine Geldbuße von 160 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot vorbereiten. Sollte er sich noch in der Probezeit befinden, droht ihm möglicherweise die Entziehung der Fahrerlaubnis.

