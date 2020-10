Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1496) 15-Jähriger mehrmals getreten und geschlagen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (11.10.2020) wurde ein 15-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt mehrmals von einer Gruppe Jugendlicher getreten und geschlagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 15-Jährige befand sich Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht, im Bereich des U-Bahnhofes Wöhrder Wiese. Dort wurde er zunächst von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs kamen circa 10 weitere Personen hinzu und fingen an den 15-Jährigen zu schlagen und mit Füßen zu treten. Als sich die Situation beruhigte, ging der Junge in die U 3 und fuhr in Richtung Hauptbahnhof. Hierbei verfolgte ihn die Gruppe von mindestens vier Jugendlichen.

In der U-Bahn wurde der 15-Jährige nochmals geschlagen. Dort kam ihm ein bislang unbekannter Zeuge, welcher mit einem grünen Mantel bekleidet war, zu Hilfe. Als der 15-Jährige am Nürnberger Hauptbahnhof ausstieg, verfolgte ihn die Gruppe nochmals bis zum Gleisbereich der U-1. Auf dem Weg dorthin kam es zu weiteren Gewalttätigkeiten gegen den jungen Mann. Dann flüchtete die Gruppe. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Unbekannten zu entkommen.

Vier der unbekannten Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, weiße Daunenjacke

Person 2: männlich, Flanelljacke schwarz/weiß kariert, lockige Haare, südländisch

Person 3: männlich, schwarzes Kopftuch (Durag), schwarzer Trainingsanzug

Person 4: männlich, Sweatjacke, graues t-shirt, silberne Halskette

Der 15-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet dringend den unbekannten Zeugen, welcher in der U-Bahn zu Hilfe kam, oder Personen, welche Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

