POL-MFR: (1497) Autoaufbrüche in St. Peter scheinen geklärt

Nürnberg (ots)

Zwei Autoaufbrüche im Stadtteil St. Peter im Februar 2020 scheinen geklärt. Ein 33-jähriger Mann steht im Verdacht die Aufbrüche begangen zu haben.

Eine junge Frau (23) parkte am Montagvormittag (17.02.2020) ihren Toyota für kurze Zeit in der Schanzenstraße. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und ihre Handtasche und ein Rucksack gestohlen worden.

Etwas später wurde der Polizei ein weiterer Pkw-Aufbruch in der Luisenstraße, rund 500 Meter vom ersten Tatort entfernt, gemeldet. Auch hier hatte eine Frau (41) ihren Hyundai abgestellt. Als sie kurz darauf zurückkehrte, war ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche entwendet worden.

Bei der Absuche in der näheren Umgebung entdeckten die Beamten in einer gelben Tonne die in der Schanzenstraße gestohlene Handtasche. Eine akribische Spurensicherung durch die Kriminalpolizei Nürnberg führte letztlich zu Treffern in der Fingerabdruck- sowie DNA-Datenbank und somit auf die Spur des 33-jährigen Tatverdächtigen. Dieser ist zur Zeit unbekannten Aufenthalts.

