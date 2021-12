PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schneefall sorgte für Unfälle +++ Papiertonne brennt

Bad Schwalbach (ots)

1. Schneefall sorgte für Unfälle

Bad Schwalbach, Heidenrod, Taunusstein, 04.12.2021, 03:30 - 08:15 Uhr

Leichter Schneefall in der Nacht zum Samstag sorgte in den Höhenlagen des Taunus wieder für einige Unfälle:

In Taunusstein verlor gegen 03:30 Uhr ein 27 Jahre alter Taunussteiner im Röderweg auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Ampelmast. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR

In Heidenrod, Gemarkung Langschied, kam es auf der B260 gegen 06:00 Uhr zu einem weiteren Unfall auf schneeglatter Fahrbahn. Ein 32 Jahre alter Fahrer aus Attenhausen kam mit seinem Ford Transporter ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er mit dem entgegenkommenden Audi eines 57 Jahre alten Fahrers aus Nastätten zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

In Taunusstein, B417, Siedlung Platte, rutschte gegen 07:15 Uhr ein 25 Jahre alter Fahrer aus Hohenstein mit seinem VW Polo beim Abbiegen auf schneeglatter Fahrbahn über eine Verkehrsinsel und dann gegen eine Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR

In Taunusstein, Einmündung B54/Röderweg, fuhr ein 47 Jahre alter Rüsselsheimer mit seinem VW Touran infolge Schneeglätte auf einen vor ihm anhaltenden Lkw eines 29 Jahre alten Wiesbadener auf. Zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

2. Papiertonne brennt

Aarbergen, Obere Weinbergstraße, Freitag, 03.12.21, 23:45 Uhr

In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Kettenbach eine brennende Papiermülltonne löschen. Durch das Feuer wurden auch eine angrenzende Mauer und eine weitere Mülltonne beschädigt. Es wird vermutet, dass die Papiermülltonne absichtlich in Brand gesetzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR.

Hinweise zur Aufklärung erbittet die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780.

gefertigt: Bulut, POK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell