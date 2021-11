Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Autofahrer nach Unfall gesucht

Xanten (ots)

Eine 68-jährige Xantenerin befuhr am Montag (08.11.2021) gegen 06.50 Uhr mit einem Pedelec den Willibrordweg aus Richtung Wardt in Fahrtrichtung Lüttingen. Kurz vor einer 90°-Rechtskurve überholte ein unbekannter Autofahrer die Xantenerin. Diese stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der oder die unbekannte Autofahrer*in setzte die Fahrt in Richtung Lüttingen fort.

Der bzw. die beteiligte Fahrzeugführer*in sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, zu melden.

