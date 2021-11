Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch

Dinslaken (ots)

Unbekannte brachen am Montag (08.11.2021), in der Zeit von 15.20 Uhr bis 18.00 Uhr, in ein Haus an der Jägerstraße ein, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Bislang ist unklar, ob sie Beute machten.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

