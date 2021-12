POL-MI: Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb - 750 tragende Sauen können nicht mehr gerettet werden

Polizei Minden-Lübbecke

Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb - 750 tragende Sauen können nicht mehr gerettet werden

Rahden-Varl

Am heutigen Tag, gegen 16.30 Uhr, rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Großeinsatz aus. Die Rauchwolke war bereits weit vor der Brandstelle zu sehen.

Nach bisherigen Ermittlungen brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem etwa 80 - 35 m großen Stallgebäude ein Brand aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte der frei stehende Stall bereits in voller Ausdehnung. Die in dem Stall eingestellten 750 tragende Sauen konnten nicht mehr gerettet werden.

Während des Einsatzes wurden die angrenzenden Straßen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Brandursache, die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Zu der Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

