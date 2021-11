Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Blitzer in Waldhaus besprüht - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 05.11.2021, ist eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage an der B 500 in Weilheim-Waldhaus beschädigt worden. Der Messanhänger wurde mit blauer Farbe besprüht. Wer dort Verdächtiges in der Nacht zum Freitag wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, zu melden.

